Ди Каприо, Бали и любовь к скейтбордингу. Большое интервью с Анастасией Павлюченковой

Первая ракетка России рассказала о самом удачном годе в карьере.

Анастасия Павлюченкова стала одной из главных героинь российского спорта в 2021 году. Хотя в начале прошлого сезона теннисистка задумывалась о приостановке карьеры, но с весны пошла в разнос и провела свой лучший год. На ее счету финал «Ролан Гаррос» (россиянки не играли в решающих матчах на «Шлемах» с 2015 года), 11-я строчка рейтинга WTA (высший результат в карьере), золото Олимпийских игр в миксте и победа со сборной на Кубке Билли Джин Кинга.

Мы встретились с Анастасией в Москве, где она готовится к St. Petersburg Ladies Trophy. В большом разговоре с «СЭ» и «Известиями» олимпийская чемпионка пожелала удачи нашим спортсменам в Пекине-2022, рассказала, как в детстве многие свысока смотрели на ее отца-тренера, вспомнила, когда последний раз праздновала Новый год в России, и назвала одно изменение, которое бы могло улучшить ее жизнь.

Скейтбординг и сноуборд — мои любимые виды спорта

— Видели эпичную развязку в мужской сетке Australian Open. Или вы не такой фанат тенниса, чтобы еще и смотреть его по ТВ?

— Все пропустила из-за тренировок. А так, конечно, я фанат тенниса. Невозможно по-другому, если ты столько лет выступаешь в туре. Но, в принципе, есть игроки, которые не любят смотреть матчи. Я раньше тоже не испытывала к этому особой тяги, но сейчас стараюсь больше анализировать соперниц. Что касается мужчин, то у меня даже был опыт комментирования матча Медведева против Джоковича в финале Australian Open-2021. Наверное, это единственный мужской матч, который я помню с первого до последнего очка. Но пять сетов, конечно, я не смогу высидеть.

— Впереди вас ждет турнир в Санкт-Петербурге, куда приедет много топ-игроков, включая двух представительниц топ-10 (Мария Саккари и Анетт Контавейт). Постараетесь выиграть или после перенесенного коронавируса все еще продолжается процесс восстановления?

— Чувствую себя с каждым днем все лучше и лучше, так что сделаю все возможное, чтобы пройти как можно дальше. А по составу в Петербурге всегда был сильный турнир.

— При этом вы говорили, что в Северной столице у вас часто болит голова.

— Это точно. Кстати, в прошлом году был прям какой-то ужас. Я помню, что перед одним из матчей у меня началось сильное головокружение, после того как наклонилась завязать шнурки. Сильно испугалась и сразу пошла к доктору. Проверяли давление, все вроде бы было в норме. То есть, похоже, было какое-то перенапряжение. В Москве чувствую себя нормально, в Петербурге постоянно нездоровится. Я надеюсь, что в этот раз все будет хорошо.

— Уже есть понимание, на какие турниры заявитесь после St. Petersburg Ladies Trophy?

— Заявилась в Дубай и в Доху. Два крупных турнира, но буду смотреть по состоянию здоровья. Дай бог, чтобы тело и колено все выдержали. Если нет, то придется что-то пропустить. Потом обязательно поеду на свой любимый турнир в Монтеррей (Анастасия четыре раза выиграла там титул. — Прим. «СЭ»). В моих планах есть Индиан-Уэллс, Майами, то есть очень насыщенный график.

— Как проводите время в Москве помимо тренировок?

— Тут у меня живут родители, много друзей и знакомых. Есть подруги из других городов, которые специально приехали в Москву, чтобы повидаться. Так что у меня такой разрыв. Я хочу побыть с близкими мне людьми, всем уделить время, но понимаю, что сейчас мой приоритет — это тренировки и восстановление, лечение колена и подготовка к Питеру. Потому что все-таки акклиматизация до сих пор присутствует. Прошло не так много времени, как я прилетела из Мельбурна. Поэтому стараюсь проводить свободное время в спокойном режиме. Хотя в среду сходила на баскетбольный ЦСКА. Впервые была на баскетбольном матче в России. В США ходила на игры «Майами».

— На этой неделе стартует Олимпиада в Пекине, которая будет проходить еще в более жестких условиях, чем в Токио. Что пожелаете нашим ребятам?

— На Олимпиаде в любом случае ментально тяжело, это большой стресс, а когда еще постоянно думаешь о том, чтобы не сдать положительный ПЦР-тест, — это что-то запредельное. Самое главное, что хочется пожелать нашим спортсменам в сложившейся ситуации, — это силы духа и много терпения, чтобы это все выдержать. И как можно больше завоевать золотых медалей. Но, опять же, подходить ко всему с позитивным настроем. Я думаю, все получится. Верю в наших.

— Вы были на Играх-2016 в Рио, где была расслабленная атмосфера и можно было почувствовать дух Олимпийской деревни, и в Токио, когда все уже понимали опасность коронавируса. Ощутимая разница?

— Если честно — нет. Потому что как такового «пузыря» в самой деревне на Играх-2020 не было. Мы свободно перемещались в Олимпийской деревне. Точно так же ходили в столовую, видели спортсменов из других стран, все общались, не было никаких запретов. Возможно, это и сыграло мне на руку, потому что для меня важна позитивная атмосфера. Плюс ни в Рио, ни в Токио за пределы деревни я не выходила. В Бразилии нас пугали тем, что в городе очень опасно. В Токио это запрещалось.

— Обидно, что не удалось посетить ни одного другого соревнования?

— В Токио очень хотела сходить на скейтбординг. Их площадка была недалеко от теннисных кортов, и мы ездили мимо, видела тренировки ребят из окна автобуса. Но попасть на сами соревнования было нереально. Ковид-протоколы, да и у нас был супернасыщенный график. Одиночка, потом микс. Даже на минимальное восстановление было очень сложно найти время. Поэтому следила за олимпийскими новостями в Instagram. В скейтбординге соревнования выиграли совсем юные ребята. Показали очень крутую технику.

— Сами любите прокатиться на скейтборде?

— Я люблю и хочу кататься, но всегда боюсь это делать из-за опасности получить травму. Можно неудачно упасть и пропустить часть сезона, что, естественно, было бы глупо в моей ситуации. Плюс, зная, насколько я неуклюжая... У меня очень много бывает таких нелепых ситуаций. А так скейтбординг и сноуборд — мои любимые виды спорта помимо тенниса. С удовольствием бы каталась круглый год, но пока не могу.

— Будете смотреть соревнования по сноуборду в Пекине?

— Да, постараюсь. Очень интересно будет посмотреть на возвращение Шона Уайта, на наших молодых ребят.

Игры в Париже-2024 — моя цель

— Недавно общался с комментатором Владимиром Гомельским, и он рассказал, что каждый день смотрит на золотую медаль своего отца, завоеванную на Играх-1988 в Сеуле. Вы тоже не расстаетесь со своим золотом?

— У мамы есть специальный уголок, где хранятся все мои награды. Меня греет внутри осознание, что я олимпийская чемпионка, но мне не нужно смотреть на медаль каждый день. Но у меня так во всем, наверное, с детства. То же самое с фотографиями. Очень удивительный момент — я люблю много фотографироваться, у меня тысячи фотографий в телефоне, которые я никак не соберусь удалить, и я никогда их не пересматриваю.

— После победы на Играх у вас осталась мотивация поехать на Олимпиаду-2024 в Париж. Или останетесь в туре, чтобы продолжить зарабатывать рейтинговые очки?

— Интересный вопрос, потому что я недавно тренировалась и думала об этом. Порой во время тренировок приходят разные мысли, в том числе и о теннисных планах. И если говорить про следующую Олимпиаду, то я бы хотела на ней сыграть, я люблю грунт, люблю Париж. Но, конечно, дай бог, чтобы я была в хорошем физическом состоянии. Если здоровье позволит, то Париж-2024 — это моя цель.

— 2021 год был лучшим в вашей карьере. Помимо золота Олимпиады был еще финал «Ролан Гаррос» и победа в Кубке Билли Джин Кинг. Какое событие было самым особенным?

— Для меня они все очень дороги, и просто удивительно, что это все случилось в один год. Это просто нереально. Я мечтала о каждом этом достижении с самого детства, когда я взяла в руки ракетку. Если все-таки надо выделить что-то одно, то выберу Олимпиаду. Это ни с чем не сравнимые чувства. Все-таки турнир «Большого шлема» или командный турнир — это больше теннисные истории. Если выйти на улицу в Москве и спросить у ста человек, что такое турниры «Большого шлема», то вряд ли даже треть сможет что-то ответить. А про Олимпиаду знают все. После победы в миксте получила какое-то сумасшедшее количество поздравлений.

—Было обидно, что на пьедестале в Токио не играл гимн России?

— Жаль, конечно, но больше расстроило, что на награждении вообще не было людей. Я представляла, что это будет особенный момент. Ты поднимаешься на пьедестал, надеваешь медаль, а болельщики тебе аплодируют. Но их не было вообще, ну, то есть прямо — тихо-тихо, никого. На «Ролан Гаррос», конечно, было совершенно по-другому. Поболеть за меня прилетели мои близкие друзья, я ощутила эту атмосферу праздника, счастья. К тому же это был мой первый финал «Шлема». Перед матчем и вовремя его у меня мурашки шли по коже. Потому что я так долго к этому стремилась, так часто оступалась в четвертьфиналах, но все-таки добилась своего. Чуть-чуть не хватило, чтобы выиграть, но все равно этот финал крайне важен для меня. Ну и Кубок Билли Джин Кинг — это командный успех.

— Давно хотелось что-то выиграть со сборной?

— Не то слово. Я еще играла на Кубке Федераций с Марией Шараповой, трижды проигрывали в финале. Так что я отлично знаю, какая это горечь. И это было нереально разделить успех с девчонками. Это интересный момент. На Олимпиаде я разделила эмоции с Андреем [Рублевым], а в конце года — с женской командой. В 2021 году сбылись три мои мечты.

Последний раз Новый год в России я праздновала, когда мне было 13 лет

— 2022 год вы встретили в Австралии на самоизоляции. Самый странный Новый год в жизни?

— И да и нет. Да, я была одна на самоизоляции и не на 100 процентов хорошо себя чувствовала... У меня были симптомы коронавируса. При этом не было ощущения, что я одинока, несчастна, меня все бросили. Во-первых, я приняла тот факт, что заболела, к тому же я все равно нахожусь в Австралии, и в любом случае Новый год не был бы идеальным. Во-вторых, я была на связи с друзьями, с семьей. И Zoom, и WhatsApp, все работало одновременно. Поэтому в целом все нормально. Лишний раз посмеялась над собой, что у меня ничего не проходит гладко.

— Хотя бы выпили бокал шампанского за Новый год?

— Кстати, организаторы прислали мне бутылку шампанского, но я так ее и не открыла. Была не в состоянии выпить даже глоток. Единственное, что я сделала, — вышла на балкон посмотреть фейерверк.

— Теннисисты почти всегда встречают Новый год в Австралии. Вы скучаете по елке, по запаху мандаринов, ледяной горке?

— Не особо. Последний раз Новый год в России я праздновала, когда мне было 13 лет. Это было еще в Самаре. Прошло уже много лет, и я привыкла к тому, что встречаю праздник не в зиме. Если я не в Австралии, то в Дубае или где-то еще. Да, и с возрастом спокойнее относишься к таким вещам. Раньше для меня были важны многие даты, праздники, которые я пыталась совместить с теннисом... Очень трепетно к этому относилась. Сейчас до конца понимаю, что я профессиональная теннисистка. У этого есть свои плюсы и минусы. И это надо просто принять. У меня много других прикольных позитивных моментов. Сколько раз приходилось 1 января в десять утра играть матч.

Нормальные отношения между игроком и тренером в туре — это исключение

— Кстати, в конце прошлого года ваш папа получил звание заслуженного тренера России. Обрадовался этому или отнесся буднично?

— Я знаю, что для него это очень важно. Потому что, когда мы с братом были еще маленькие, родители вложили в нас все свои деньги. Папа тренировал Сашу и меня. Но когда мы приезжали на турниры в ту же Москву, то его никогда не считали тренером. Папа занимался греблей, и за его спиной многие говорили: «Гребец тренирует свою дочку». Он оказался выше этих насмешек, спокойно реагировал. Поэтому я очень рада за отца.

— А вы допускаете, что будете тренировать по окончании карьеры?

— Быть тренером точно не мое... Возможно, если меня попросят о каких-то консультациях... Но вот прямо быть тренером в туре — точно нет. Это очень тяжелая работа, по сути, ты привязан к игроку, к расписанию тура. Занят круглый год. Я просто знаю, по опыту в туре, как многие теннисисты относятся к своей команде, к тренеру. Я бы не хотела к себе такого отношения. Понятно, что это высокооплачиваемый труд, но зачастую неблагодарный. Тебя особо не ценят и не уважают, просто эксплуатируют как какой-то персонал. Конечно, есть и нормальные отношения между тренером и подопечным, но это скорее исключение.

— И могут уволить в любой момент.

— Ну это на любой работе. Ты никогда не можешь быть застрахован от увольнения.

— Вы играете в туре с 16 лет. Еще есть вещи в теннисе, которые удивляют?

— Скорее не вещи, а люди. Кажется, что уже столько всего видела и слышала, и все равно находятся персонажи, которые поражают своим поведением, подходом к делу. Но в этом, наверное, весь прикол и интерес в нашей профессии.

— Когда закончится пандемия коронавируса, то куда вы отправитесь в отпуск?

— Полетела бы на Бали. Причем надолго. Минимум на месяц. Конечно, пока я играю в туре, это неосуществимо. Но иногда бывают тяжелые дни, когда что-то идет не так или плохое настроение. В такие моменты думаешь: ну его на фиг, полетела я на Бали, всем до встречи. Но пока держу себя в руках (смеется).

— У теннисистов очень короткий промежуток между сезонами. Согласны?

— На сто процентов.

— Это реально бесит: всего пару недель — и снова нужно приступать к тренировкам?

— Каждый раз такое чувство, когда надо возвращаться с отдыха: «Да е-мое, я ж только-только закончила сезон, только начала отдыхать!» Две недели — это очень небольшой срок. А еще, когда на отдыхе хорошо проводишь время, отдыхаешь, время идет еще быстрее. И не успеваешь оглянуться, как отпуск пролетает. Поэтому в этот раз, когда у меня сезон был полноценный, насыщенный, я закончила его относительно позже, чем предыдущий. Две недели прошло, и я поняла, что вот этого совсем недостаточно. Ну вот ничего не поменялось. Накопленная усталость была со мной. Поэтому я решила дать себе дополнительную неделю — уже в Дубае. Вроде стало полегче.

— Знаю, что вы очень любите моду. Не было идеи выпустить свою коллекцию одежды?

— Такие мысли были, но я все-таки стараюсь рационально подходить к таким вопросам. Я понимаю, что это сложная ниша, которая требует глубоких знаний и умений. Плюс я такой человек, что если что-то делаю, то мне нужен результат. Качественный продукт. Не готова во что-то вкладываться просто ради фана. У меня есть хороший друг — дизайнер Давид Кома. У нас даже были разговоры сделать совместную теннисную коллекцию. Возможно, как-нибудь вернемся к этой идее.

Сейчас мой экипировщик Lacoste, а до этого год я сотрудничала с американским брендом Soft Balance. Для них я делала свою коллекцию. Все мои идеи отрисовала хорошая подруга, и произошел полноценный запуск капсулы с моим дизайном. Это круто, но в любом случае ты распыляешься. Я должна быть больше сосредоточена на теннисе. Нужно максимально отдаваться ему, потому что у меня не получается «везде по чуть-чуть». Поэтому пока мыслей — да, много, но весь креатив лучше реализовывать на корте.

Возможно, мне чаще нужна перезарядка

— Есть любимый фильм, который вы часто пересматриваете?

— Обычно такие вопросы ставят меня в тупик, но давайте я поразмышляю. Люблю «Век Адалин», почти все фильмы с Леонардо Ди Каприо, «Отряд самоубийц». Из русских режиссеров мне нравится Константин Богомолов. В своих работах затрагивает очень актуальные темы.

— Ди Каприо можно часто увидеть на теннисе. Бывало, что встречали его?

— Несколько раз на «Ролан Гаррос». Пару раз он проходил относительно рядом. Еще на US Open встречала Тома Хиддлстона, который мне очень понравился в фильме «Тор». Я пила чай в кафе, а он там стоял и ждал Роджера Федерера. Сказал, что большой фанат швейцарца. В целом видела много известных актеров на теннисе.

— Кто бы в идеале сыграл вас в художественном фильме?

— Дженнифер Лоуренс или Марго Робби. Очень нравятся две эти актрисы.

— Какой главный миф о теннисистах?

— Думаю, он заключается в том, что у нас очень красивая жизнь. Мол, игроки путешествуют между Лондоном, Римом, Мадридом, Майами и Мельбурном. Наслаждаются жизнью, ни в чем себе не отказывают. Наверное, если ты проиграл на ранней стадии и у тебя есть время до следующего турнира, то действительно есть возможность прогуляться по городу. Но последние два-три года из-за пандемии мы все время проводим в отелях. Корт — отель, отель — корт. Не подумайте, что я жалуюсь, меня все устраивает, но это довольно тяжелая работа. Мои друзья стали это понимать, когда пару раз приезжали на турниры «Большого шлема». Они увидели, как проходят мои будни. Как непросто восстанавливаться, как постоянно надо держать себя в хорошей форме...

— Ваше самое раннее воспоминание о теннисе?

— Хорошо помню, как мы всей семьей ездили на турниры брата. Меня брали с собой за компанию. Мне нравилось, что не было никакого стресса, что надо играть и выигрывать. Когда хотела — играла, когда нет — ходила по корту, со всеми разговаривала, каталась на роликах. Позже много раз группой девочек ездили в Киев, Харьков. Обожала эту атмосферу непринужденности, дружбы... Потом, когда уже все стали взрослыми, очень сильно давило, что надо соответствовать. Никто ни с кем не общался. Все резко стали звездами, а меня это все сильно напрягало.

— Какой сверхспособностью вы бы хотели обладать?

— Быть невидимой. Обычно все хотят летать. Не знаю, у меня вот как-то сразу — невидимость. Хотя я и люблю общение, у меня даже есть подруги в туре (а это редкость), но иногда я очень хочу остаться одной и быть незаметной.

— Есть какие-то вещи, которые приводят в уныние?

— Возможно, мне чаще нужна перезарядка. Во время турниров тратится не только много сил и энергии, но и эмоций. И вот восполнить эмоциональный фон не всегда получается. Иногда бывают моменты, что я чувствую пустоту. Поэтому, наверное, это как раз тот момент, когда я хочу быть невидимой и оставаться в одиночестве. Возможно, да, я бы так это описала.

Хочу больше читать

— Есть любимая книга?

— Я много читаю литературы по психологии. Из последнего понравилось «Препятствие — это путь» (The Obstacle is the Way) Райана Холидея. Читала ее на английском. Еще отличная его вещь — «Эго — это враг» (Ego is the Enemy). Помню, что читала ее в сложный для себя период. Как в теннисе, так и в жизни в целом. И она помогла разобраться.

— Какой маскарадный костюм вы бы предпочли?

— Что-то в стиле хиппи, расслабленный калифорнийский стиль. Мне очень нравятся косынки и банданы, запутанные волосы и косички. Плюс обожаю большие кольца, крупные аксессуары.

— Есть ли у вас какое-то порочное удовольствие? Например, китайская еда.

— Пицца и нутелла. Порой очень тяжело от них отказаться.

— Если бы могли вернуться в прошлое и изменить один эпизод в своей жизни, то что бы это было?

— Ничего бы не стала менять.

— Как вы расслабляетесь?

— Обожаю массаж. Особенно массаж головы или лица. Это очень приятно. Но, опять же, зачастую я предпочитаю просто остаться дома. Смотрю фильмы, сериалы или читаю книгу. Эти две вещи для меня почти ритуал.

— Есть какое-то одно изменение, которое бы могло улучшить вашу жизнь?

— Честно — я хочу больше читать. Хочу прочитать много книг, но пока на это остается не так много времени и сил.