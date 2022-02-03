Павлюченкова назвала два своих любимых вида спорта помимо тенниса

Первая ракетка России олимпийская чемпионка Анастасия Павлюченкова в интервью «СЭ» рассказала, что следит за международными соревнованиями по скейтбордингу и сноуборду.

— Обидно, что на Играх в Рио и Токио не удалось посетить ни одного другого соревнования?

— В Токио очень хотела сходить на скейтбординг. Их площадка была недалеко от теннисных кортов, и мы ездили мимо, видела тренировки ребят из окна автобуса. Но попасть на сами соревнования было нереально. Ковид-протоколы, да и у нас был супернасыщенный график. Одиночка, потом микс. Даже на минимальное восстановление было очень сложно найти время. Поэтому следила за олимпийскими новостями в Instagram. В скейтбординге соревнования выиграли совсем юные ребята. Показали очень крутую технику.

— Сами любите прокатиться на скейтборде?

— Я люблю и хочу кататься, но всегда боюсь это делать из-за опасности получить травму. Можно неудачно упасть и пропустить часть сезона, что, естественно, было бы глупо в моей ситуации. Плюс, зная, насколько я неуклюжая... У меня очень много бывает таких нелепых ситуаций. А так скейтбординг и сноуборд — мои любимые виды спорта помимо тенниса. С удовольствием бы каталась круглый год, но пока не могу.

— Будете смотреть соревнования по сноуборду в Пекине?

— Да, постараюсь. Очень интересно будет посмотреть на возвращение Шона Уайта, на наших молодых ребят.