Павлюченкова обыграла Мертенс и вышла в полуфинал турнира в Линце
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в четвертьфинале турнира в Линце обыграла бельгийку Элисе Мертенс со счетом 6:3, 6:2.
Встреча продолжалась 1 час 14 минут. На счету 32-летней россиянки 2 эйса, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 6.
В полуфинале турнира Павлюченкова встретится с Еленой Остапенко из Латвии.
Линц (Австрия)
Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz
Призовой фонд 922 573 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Анастасия Павлюченкова (Россия) — Элисе Мертенс (Бельгия, 4) — 6:3, 6:2
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