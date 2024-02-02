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2 февраля, 22:20

Павлюченкова обыграла Мертенс и вышла в полуфинал турнира в Линце

Сергей Разин
корреспондент
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в четвертьфинале турнира в Линце обыграла бельгийку Элисе Мертенс со счетом 6:3, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 14 минут. На счету 32-летней россиянки 2 эйса, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 6.

В полуфинале турнира Павлюченкова встретится с Еленой Остапенко из Латвии.

Линц (Австрия)

Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz

Призовой фонд 922 573 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Элисе Мертенс (Бельгия, 4) — 6:3, 6:2

Анастасия Павлюченкова
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