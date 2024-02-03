Павлюченкова о 31-м полуфинале в карьере: «Давно не было трофеев»

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова прокомментировала победу над бельгийкой Элисе Мертенс (6:3, 6:2) в 1/4 финала турнира в Линце.

«Наш последний матч длился три часа, и морально я была готова к такому сценарию. Думаю, я устала уже перед матчем», — цитирует россиянку пресс-служба WTA.

Павлюченкова вышла в 31-й полуфинал на турнирах WTA. Теннисистка не выигрывала трофеи с 2018 года, когда победила словачку Доминику Цибулкову в финале турнира в Страсбурге-2018.

«Победа так близко, но в то же время так далеко. У меня давно не было трофеев, так что было бы здорово [дойти до финала и победить]», — сказала она.

В полуфинале турнира Павлюченкова встретится с Еленой Остапенко из Латвии.