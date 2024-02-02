Остапенко обыграла Беррейдж и вышла в полуфинал турнира в Линце
Латвийская теннисистка Елена Остапенко в четвертьфинале турнира в Линце обыграла британку Джоди Беррейдж со счетом 6:1, 6:2.
Встреча продолжалась 2 час 4 минуты. На счету 26-летней Остапенко 4 эйса, 4 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 9.
В полуфинале Остапенко встретится с победительницей матча Элисе Мертенс (Бельгия, 4) — Анастасия Павлюченкова (Россия).ъ
Линц (Австрия)
Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz
Призовой фонд 922 573 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Елена Остапенко (Латвия, WC) — Джоди Беррейдж (Великобритания, Q) — 6:1, 6:2
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