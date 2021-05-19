Панова и Голубич проиграли в четвертьфинале парного турнира в Парме
16:44
Швейцарская теннисистка Виктория Голубич и россиянка Александра Панова не сумели выйти в полуфинал турнира WTA в Парме (Италия) в парном разряде.
В 1/4 финала их обыграл дуэт Алекса Гуарачи/Дезайри Кравчук (Чили/США) — 6:1, 6:2. Матч продолжался 58 минут.
Парма (Италия)
Турнир WTA Emilia-Romagna Open
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Четвертьфинал
Алекса Гуарачи/Дезайри Кравчук (Чили/США, 1) — Виктория Голубич/Александра Панова (Швейцария/Россия) — 6:1, 6:2
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю