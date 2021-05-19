Панова и Голубич проиграли в четвертьфинале парного турнира в Парме

Швейцарская теннисистка Виктория Голубич и россиянка Александра Панова не сумели выйти в полуфинал турнира WTA в Парме (Италия) в парном разряде.

В 1/4 финала их обыграл дуэт Алекса Гуарачи/Дезайри Кравчук (Чили/США) — 6:1, 6:2. Матч продолжался 58 минут.

Парма (Италия)

Турнир WTA Emilia-Romagna Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Четвертьфинал

Алекса Гуарачи/Дезайри Кравчук (Чили/США, 1) — Виктория Голубич/Александра Панова (Швейцария/Россия) — 6:1, 6:2