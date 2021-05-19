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Гарсия вышла в четвертьфинал турнира в Парме

13:31
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Французская теннисистка Каролин Гарсия во втором круге турнира в Парме обыграла немку Анну-Лену Фридзам со счетом 6:2, 6:4.

Встреча длилась 1 час 16 минут. Француженка сделала 2 эйса и 3 двойные ошибки, а также реализовала 5 из 6 брейк-пойнтов.

В четвертьфинале Гарсия встретится с Катериной Синяковой из Чехии.

Парма (Италия)

Турнир WTA Emilia-Romagna Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Каролин Гарсия (Франция, 8) — Анна-Лена Фридзам (Германия, Q) — 6:2, 6:4

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