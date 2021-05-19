Гарсия вышла в четвертьфинал турнира в Парме
13:31
Французская теннисистка Каролин Гарсия во втором круге турнира в Парме обыграла немку Анну-Лену Фридзам со счетом 6:2, 6:4.
Встреча длилась 1 час 16 минут. Француженка сделала 2 эйса и 3 двойные ошибки, а также реализовала 5 из 6 брейк-пойнтов.
В четвертьфинале Гарсия встретится с Катериной Синяковой из Чехии.
Парма (Италия)
Турнир WTA Emilia-Romagna Open
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Каролин Гарсия (Франция, 8) — Анна-Лена Фридзам (Германия, Q) — 6:2, 6:4
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