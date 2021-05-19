Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Теннис   //    WTA

Самсонова проиграла хорватке Мартич в матче второго круга турнира в Парме

18:55
Теги:

Российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла выйти в третий круг турнира WTA в Парме (Италия), уступив хорватке Петре Мартич в двух сетах — 6:7 (5:7), 3:6.

Матч продолжался один час и 44 минуты. В следующем раунде Мартич сыграет с китаянкой Ван Цян.

Парма (Италия)

Турнир WTA Emilia-Romagna Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Петра Мартич (Хорватия, 2) — Людмила Самсонова (Россия, LL) — 7:6 (7:5), 6:3

Читайте также

Проблема с вратарями не только у России. На чемпионате мира вообще не будет звездных голкиперов
Кубок Стэнли, первый раунд: результаты матчей 19 мая
«Овечкин и Малкин поедут в КХЛ не за заработком, а играть за родные клубы для болельщиков». Интервью Алексея Морозова
Алексей Миранчук отреагировал на информацию об интересе со стороны «Зенита»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд