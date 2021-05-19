Самсонова проиграла хорватке Мартич в матче второго круга турнира в Парме

Российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла выйти в третий круг турнира WTA в Парме (Италия), уступив хорватке Петре Мартич в двух сетах — 6:7 (5:7), 3:6.

Матч продолжался один час и 44 минуты. В следующем раунде Мартич сыграет с китаянкой Ван Цян.

Парма (Италия)

Турнир WTA Emilia-Romagna Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Петра Мартич (Хорватия, 2) — Людмила Самсонова (Россия, LL) — 7:6 (7:5), 6:3