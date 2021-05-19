Самсонова проиграла хорватке Мартич в матче второго круга турнира в Парме
18:55
Российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла выйти в третий круг турнира WTA в Парме (Италия), уступив хорватке Петре Мартич в двух сетах — 6:7 (5:7), 3:6.
Матч продолжался один час и 44 минуты. В следующем раунде Мартич сыграет с китаянкой Ван Цян.
Парма (Италия)
Турнир WTA Emilia-Romagna Open
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Петра Мартич (Хорватия, 2) — Людмила Самсонова (Россия, LL) — 7:6 (7:5), 6:3
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