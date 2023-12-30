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Сегодня, 11:11

Определились потенциальные соперники Павлюченковой и Аванесян на турнире WTA в Окленде

Виктория Кравченко
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Анастасия Павлюченкова.
Фото AFP

Определилась сетка турнира в Окленде (Новая Зеландия) категории WTA-250.

В основную сетку турнира сразу попали три россиянки. Анастасия Павлюченкова в первом круге сыграет с американкой Амандой Анисимовой. Элина Аванесян встретится с новозеландкой Моник Бэрри. Соперницей Анны Блинковой станет квалифайер.

Турнир пройдет с 30 декабря по 7 января.

Ранее стали известны потенциальные соперники Рублева и Хачанова на первом турнире ATP в 2024 году.

Анастасия Павлюченкова
Анна Блинкова
Элина Аванесян
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