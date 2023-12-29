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Сегодня, 17:05

Чесноков считает, что у Весниной получится успешно вернуться в спорт

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший тренер Елены Весниной Андрей Чесноков считает, что олимпийская чемпионка по теннису в парном разряде имеет все для успешного возвращения в спорт.

«Я с ней недавно разговаривал, она усилено тренируется в Майами. Если брать [Веру] Звонареву, которой в следующем году исполнится 40 лет, то Веснина еще достаточно молодая. Звонарева вернулась и еще как вернулась, играла в финале турнира «Большого шлема», выиграла Итоговый турнир в парном разряде, поэтому почему бы Весниной не попробовать. Она очень хороший парный игрок и может в парных турнирах показывать высокие результаты. Возможно, она попробует себя и в одиночке, но, если будет тяжело, она сосредоточится только на парах. Думаю, у нее получится успешно вернуться в спорт», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

28 декабря 37-летняя теннисистка объявила о возвращении в спорт после рождения второго ребенка.

Веснина в 2016 году на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро одержала победу в парном турнире вместе с Екатериной Макаровой. На Олимпиаде-2020 в Токио Веснина и Аслан Карацев выиграли серебряные медали в смешанном парном разряде. Она является победительницей Уимблдона (2017), Открытого чемпионата Франции (2013) и Открытого чемпионата США (2014) в парном разряде.

Источник: ТАСС
Теннис
Андрей Чесноков
Елена Веснина
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