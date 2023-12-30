Стали известны потенциальные соперники Рублева и Хачанова на первом турнире ATP в 2024 году

В Гонконге состоялась жеребьевка турнира ATP, который пройдет с 1 по 7 января 2024 года.

Посев возглавил российский теннисист Андрей Рублев. Он пропустит первый круг. Во втором он встретится либо с аргентинцем Педро Качином, либо с квалифаером.

Второй номер посева получил россиянин Карен Хачанов. Во втором круге он сыграет с победителем матча Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Бенжамен Бонзи (Франция).