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Сегодня, 11:01

Стали известны потенциальные соперники Рублева и Хачанова на первом турнире ATP в 2024 году

Виктория Кравченко
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Андрей Рублев.
Фото Reuters

В Гонконге состоялась жеребьевка турнира ATP, который пройдет с 1 по 7 января 2024 года.

Посев возглавил российский теннисист Андрей Рублев. Он пропустит первый круг. Во втором он встретится либо с аргентинцем Педро Качином, либо с квалифаером.

Второй номер посева получил россиянин Карен Хачанов. Во втором круге он сыграет с победителем матча Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Бенжамен Бонзи (Франция).

Андрей Рублев
Карен Хачанов
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