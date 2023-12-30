Потапова зимой сыграет в Линце в ранге действующей чемпионки турнира

Российская теннистка Анастасия Потапова выступит на турнире в австрийском Линце в январе следующего года.

«Анастасия стала любимицей фанатов в Верхней Австрии благодаря боевому духу, коммуникабельности и веселому характеру!» — заявили организаторы турнира в своих соцсетях.

Туринир в Линце пройдет с 28 января по 4 февраля 2024 года.

27-летняя россиянка — 27-я ракетка мира, победительница двух туриниров WTA в одиночном разряде.