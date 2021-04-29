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Кудерметова обыграла Веснину в 1-м круге в Мадриде и вышла на Бертенс

16:44
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова в первом круге турнира WTA в Мадриде обыграла соотечественницу Елену Веснину (6:1, 6:4).

Встреча длилась на протяжении 1 час 18 минут. В следующем круге Кудерметова сыграет с голландкой Кики Бертенс.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 2 549 105 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Вероника Кудерметова (Россия) — Елена Веснина (Россия) — 6:1, 6:4

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