Крейчикова прокомментировала победу на турнире в Праге
05:18
Чешская теннисистка Барбора Крейчикова поделилась впечатлениями от победы в финале турнира в Праге над соотечественницей Терезой Мартинцовой (6:2, 6:0).
«Финал. Любовь с первого взгляда. Спасибо всем за неописуемую поддержку, не могу дождаться следующего года», — написала Крейчикова в Instagram.
За 1 час 5 минут матча Барбора сделала один эйс и пять брейков, ошибившись при подаче один раз. Это третий титул Крейчиковой в сезоне и в карьере.
Дополнительная информация:
https://www.instagram.com/p/CReJ7Bag-IF/?utm_source=ig_web_copy_link
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