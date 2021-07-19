Крейчикова прокомментировала победу на турнире в Праге

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова поделилась впечатлениями от победы в финале турнира в Праге над соотечественницей Терезой Мартинцовой (6:2, 6:0).

«Финал. Любовь с первого взгляда. Спасибо всем за неописуемую поддержку, не могу дождаться следующего года», — написала Крейчикова в Instagram.

За 1 час 5 минут матча Барбора сделала один эйс и пять брейков, ошибившись при подаче один раз. Это третий титул Крейчиковой в сезоне и в карьере.