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Крейчикова прокомментировала победу на турнире в Праге

05:18
Барбора Крейчикова. Фото Instagram
Барбора Крейчикова. Фото Instagram

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова поделилась впечатлениями от победы в финале турнира в Праге над соотечественницей Терезой Мартинцовой (6:2, 6:0).

«Финал. Любовь с первого взгляда. Спасибо всем за неописуемую поддержку, не могу дождаться следующего года», — написала Крейчикова в Instagram.

За 1 час 5 минут матча Барбора сделала один эйс и пять брейков, ошибившись при подаче один раз. Это третий титул Крейчиковой в сезоне и в карьере.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CReJ7Bag-IF/?utm_source=ig_web_copy_link

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Сергей Разин все материалы автора

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