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Юлия Путинцева стала чемпионкой турнира в Будапеште

19:32
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Представительница Казахстана Юлия Путинцева обыграла украинку Ангелину Калинину со счетом 6:4, 6:0 в финале турнира в Будапеште.

За 1 час 10 минут матча 26-летняя Путинцева выполнила один эйс, трижды ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов. 24-летняя Калинина один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и сделала один брейк.

Будапешт (Венгрия)

Турнир WTA Hungarian Grand Prix

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Юлия Путинцева (Казахстан, 1) — Ангелина Калинина (Украина) — 6:4, 6:0

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Иван Шитик все материалы автора

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