Юлия Путинцева стала чемпионкой турнира в Будапеште

Представительница Казахстана Юлия Путинцева обыграла украинку Ангелину Калинину со счетом 6:4, 6:0 в финале турнира в Будапеште.

За 1 час 10 минут матча 26-летняя Путинцева выполнила один эйс, трижды ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов. 24-летняя Калинина один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и сделала один брейк.

Your #HungarianGrandPrix CHAMPION ?



?? @PutintsevaYulia defeated Kalinina in straight sets to secure her second WTA title! ? pic.twitter.com/B656JkHF4K — wta (@WTA) July 18, 2021

Будапешт (Венгрия)

Турнир WTA Hungarian Grand Prix

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Юлия Путинцева (Казахстан, 1) — Ангелина Калинина (Украина) — 6:4, 6:0