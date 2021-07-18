Юлия Путинцева стала чемпионкой турнира в Будапеште
19:32
Представительница Казахстана Юлия Путинцева обыграла украинку Ангелину Калинину со счетом 6:4, 6:0 в финале турнира в Будапеште.
За 1 час 10 минут матча 26-летняя Путинцева выполнила один эйс, трижды ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов. 24-летняя Калинина один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и сделала один брейк.
Будапешт (Венгрия)
Турнир WTA Hungarian Grand Prix
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Финал
Юлия Путинцева (Казахстан, 1) — Ангелина Калинина (Украина) — 6:4, 6:0
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