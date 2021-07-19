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Кузнецова потеряла две строчки в рейтинге WTA

06:32
Светлана Кузнецова. Фото AFP
Светлана Кузнецова. Фото AFP
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Женская теннисная ассоциация (WTA) на официальном сайте обновила рейтинг спортсменок.

В топ-10 произошло одно изменение: испанка Гарбинье Мугуруса сместила румынку Симону Халеп с 9-й строчки. Первое место осталось за автралийкой Эшли Барти, которая стала победительницей Уимблдона. Вторую строчку занимает японка Наоми Осака, замыкает тройку Арина Соболенко из Белоруссии.

Россиянка Светлана Кузнецова опустилась с 41-й на 43-ю строчку рейтинга.

Рейтинг WTA:

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 9 635 очков;

2 (2). Наоми Осака (Япония) — 7 336;

3 (3). Арина Соболенко (Белоруссия) — 6 965;

4 (4). София Кенин (США) — 5 640;

5 (5). Бьянка Андрееску (Канада) — 5 331;

6 (6). Элина Свитолина (Украина) — 5 125;

7 (7). Каролина Плишкова (Чехия) — 4 975;

8 (8). Ига Свентек (Польша) — 4 695;

9 (10). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4 165;

10 (9). Симона Халеп (Румыния) — 4 115...

18 (18). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 3 420...

31 (31). Дарья Касаткина (Россия) — 2 090...

33 (33). Вероника Кудерметова (Россия) — 2 040;

34 (34). Екатерина Александрова (Россия) — 2 000...

43 (41). Светлана Кузнецова (Россия) — 1 693...

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Сергей Разин все материалы автора

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