Кузнецова потеряла две строчки в рейтинге WTA
Женская теннисная ассоциация (WTA) на официальном сайте обновила рейтинг спортсменок.
В топ-10 произошло одно изменение: испанка Гарбинье Мугуруса сместила румынку Симону Халеп с 9-й строчки. Первое место осталось за автралийкой Эшли Барти, которая стала победительницей Уимблдона. Вторую строчку занимает японка Наоми Осака, замыкает тройку Арина Соболенко из Белоруссии.
Россиянка Светлана Кузнецова опустилась с 41-й на 43-ю строчку рейтинга.
Рейтинг WTA:
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 9 635 очков;
2 (2). Наоми Осака (Япония) — 7 336;
3 (3). Арина Соболенко (Белоруссия) — 6 965;
4 (4). София Кенин (США) — 5 640;
5 (5). Бьянка Андрееску (Канада) — 5 331;
6 (6). Элина Свитолина (Украина) — 5 125;
7 (7). Каролина Плишкова (Чехия) — 4 975;
8 (8). Ига Свентек (Польша) — 4 695;
9 (10). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4 165;
10 (9). Симона Халеп (Румыния) — 4 115...
18 (18). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 3 420...
31 (31). Дарья Касаткина (Россия) — 2 090...
33 (33). Вероника Кудерметова (Россия) — 2 040;
34 (34). Екатерина Александрова (Россия) — 2 000...
43 (41). Светлана Кузнецова (Россия) — 1 693...
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю