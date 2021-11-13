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Контавейт обыграла Плишкову в матче Итогового турнира WTA

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В матче группового этапа Итогового турнира WTA эстонская теннисистка Анетт Контавейт победила чешку Каролину Плишкову (6:4, 6:0). Соревнования проходят в Гвадалахаре (Мексика).

Игра продолжалась 59 минут. Контавейт сделала шесть эйсов при трех двойных ошибках и четырех использованных брейк-пойнтах. У Плишковой четыре эйса и две двойные.

Эстонка лидирует в группе с двумя победами. У чешки одна победа и второе место.

Гвадалахара (Мексика)

Турнир WTA Akron WTA Finals Guadalajara

Призовой фонд 5 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа Теотиуакан

Анетт Контавейт (Эстония, 8) — Каролина Плишкова (Чехия, 3) — 6:4, 6:0

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Евгений Петров все материалы автора
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