Мугуруса переиграл Крейчикову на итоговом турнире WTA
07:13
Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса одержала победу в матче итогового турнира WTA. В трех сетах она переиграла чешку Барбору Крейчикову.
Гвадалахара (Мексика)
Турнир WTA Akron WTA Finals Guadalajara
Призовой фонд 5 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа Теотиуакан
Гарбинье Мугуруса (Испания, 6) — Барбора Крейчикова (Чехия, 2) — 2:6, 6:3, 6:4
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