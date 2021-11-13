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Мугуруса переиграл Крейчикову на итоговом турнире WTA

07:13

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса одержала победу в матче итогового турнира WTA. В трех сетах она переиграла чешку Барбору Крейчикову.

Гвадалахара (Мексика)

Турнир WTA Akron WTA Finals Guadalajara

Призовой фонд 5 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа Теотиуакан

Гарбинье Мугуруса (Испания, 6) — Барбора Крейчикова (Чехия, 2) — 2:6, 6:3, 6:4

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Евгений Козинов все материалы автора
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