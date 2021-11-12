Риске обыграла Кристьян в финале турнира в Линце

Американская теннисистка Элисон Риске победила румынку Жаклин Кристьян (2:6, 6:2, 7:5) в финальном матче турнира WTA в Линце (Австрия).

Матч продолжался два часа и 27 минут. Риске сделала семь эйсов при двух двойных ошибках и шести реализованных брейк-пойнтах. У ее соперницы четыре эйса, четыре двойные и пять успешных брейк-пойнтов.

Линц (Австрия)

Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz

Призовой фонд 235 238 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Элисон Риске (США, 8) — Жаклин Кристьян (Румыния, LL) — 2:6, 6:2, 7:5