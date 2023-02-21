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Сегодня, 12:47

Касаткина упустила четыре матчбола и проиграла Крейчиковой в третьем круге турнира в Дубае

Иван Торопцев
Корреспондент
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Дарья Касаткина.
Фото Global Look Press

Дарья Касаткина не смогла выйти в третий круг турнира WTA в Дубае (ОАЭ).

Во втором круге россиянка уступила Барборе Крейчиковой в трех сетах — 4:6, 6:4, 5:7. При счете 5:4 в свою пользу Касаткина упустила четыре матчбола в гейме на своей подаче.

В третьем круге Крейчикова встретится с победителем матча Юлия Путинцева (Казахстан) — Петра Квитова (Чехия, 12).

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 788 468 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Барбора Крейчикова (Чехия) — Дарья Касаткина (Россия, 7) — 6:4, 4:6, 7:5

Теннис
Дарья Касаткина
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