Касаткина упустила четыре матчбола и проиграла Крейчиковой в третьем круге турнира в Дубае
Дарья Касаткина не смогла выйти в третий круг турнира WTA в Дубае (ОАЭ).
Во втором круге россиянка уступила Барборе Крейчиковой в трех сетах — 4:6, 6:4, 5:7. При счете 5:4 в свою пользу Касаткина упустила четыре матчбола в гейме на своей подаче.
В третьем круге Крейчикова встретится с победителем матча Юлия Путинцева (Казахстан) — Петра Квитова (Чехия, 12).
Дубай (ОАЭ)
Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 2 788 468 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Барбора Крейчикова (Чехия) — Дарья Касаткина (Россия, 7) — 6:4, 4:6, 7:5
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