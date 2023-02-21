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Сегодня, 13:03

Американка Кис обыграла француженку Гарсию во втором круге турнира WTA в Дубае

Руслан Минаев
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Американка Мэдисон Кис обыграла француженку Каролин Гарсию во втором круге турнира WTA в Дубае (ОАЭ) — 7:5, 6:4.

В третьем круге Кис сыграет с победительницей матча Аманда Анисимова (США) — Виктория Азаренко (Белоруссия, 15).

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 788 468 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Мэдисон Кис (США) — Каролин Гарсия (Франция, 4) — 7:5, 6:4

Теннис
Каролин Гарсия
Мэдисон Кис
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