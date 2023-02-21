Американка Кис обыграла француженку Гарсию во втором круге турнира WTA в Дубае
Американка Мэдисон Кис обыграла француженку Каролин Гарсию во втором круге турнира WTA в Дубае (ОАЭ) — 7:5, 6:4.
В третьем круге Кис сыграет с победительницей матча Аманда Анисимова (США) — Виктория Азаренко (Белоруссия, 15).
Дубай (ОАЭ)
Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 2 788 468 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Мэдисон Кис (США) — Каролин Гарсия (Франция, 4) — 7:5, 6:4
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