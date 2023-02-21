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Сегодня, 12:32

Плишкова сыграет с Калининой в третьем круге турнира в Дубае

Руслан Минаев
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Чешка Каролина Плишкова обыграла гречанку Марию Саккари во втором круге турнира WTA в Дубае (ОАЭ) — 6:1, 6:2.

В следующем круге она встретится с украинкой Ангелиной Калининой, которая была сильнее соотечественницы Даяны Ястремской — 5:7, 6:2, 6:3.

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 788 468 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Каролина Плишкова (Чехия) — Мария Саккари (Греция, 6) — 6:1, 6:2

Ангелина Калинина (Украина) — Даяна Ястремская (Украина, Q) — 5:7, 6:2, 6:3

Теннис
Каролина Плишкова
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