Плишкова сыграет с Калининой в третьем круге турнира в Дубае
Чешка Каролина Плишкова обыграла гречанку Марию Саккари во втором круге турнира WTA в Дубае (ОАЭ) — 6:1, 6:2.
В следующем круге она встретится с украинкой Ангелиной Калининой, которая была сильнее соотечественницы Даяны Ястремской — 5:7, 6:2, 6:3.
Дубай (ОАЭ)
Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 2 788 468 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Каролина Плишкова (Чехия) — Мария Саккари (Греция, 6) — 6:1, 6:2
Ангелина Калинина (Украина) — Даяна Ястремская (Украина, Q) — 5:7, 6:2, 6:3
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