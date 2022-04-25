Касаткина, Кудерметова и Самсонова отыграли несколько мест в рейтинге WTA

На официальном сайте WTA появилась обновленная версия рейтинга теннисисток в женском одиночном разряде.

Россиянки отыграли несколько мест. Дарья Касаткина поднялась с 26-й на 23-ю строчку, Вероника Кудерметова — с 29-й на 25-ю, Людмила Самсонова — с 31-й на 26-ю.

Испанка Паула Бадоса заняла второе место, сместив Барбору Крейчикову. Возглавляет рейтинг полька Ига Свентек.

Рейтинг WTA. 25 апреля

1 (1). Ига Свентек (Польша) — 7181 очко.

2 (3). Паула Бадоса (Испания) — 5045.

3 (2). Барбора Крейчикова (Чехия) — 5043.

4 (4). Арина Соболенко (Беларусь) — 4711.

5 (5). Мария Саккари (Греция) — 4651.

6 (6). Анетт Контавейт (Эстония) — 4511.

7 (7). Каролина Плишкова (Чехия) — 4207.

8 (8). Даниэль Коллинз (США) — 3151.

9 (9). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 3070.

10 (10). Онс Жабер (Тунис) — 3015...

15 (15). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2473...

23 (26). Дарья Касаткина (Россия) — 1770...

25 (29). Вероника Кудерметова (Россия) — 1675.

26 (31). Людмила Самсонова (Россия) — 1532...