Потапова победила Кудерметову и выиграла турнир в Стамбуле

Россиянка Анастасия Потапова обыграла соотечественницу Веронику Кудерметову в двух сетах в финале турнира в Стамбуле.

Теннисистки провели на корте 1 час 24 минуты. За это время 21-летняя Потапова выполнила один эйс, один раз ошиблась при подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов, а 25-летняя Кудерметова дважды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и сделала два брейка.

Для Потаповой это первый титул в профессиональной карьере в одиночном разряде.

Стамбул (Турция)

Турнир WTA TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul

Призовой фонд 239 477 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Анастасия Потапова (Россия, Q) — Вероника Кудерметова (Россия, 3) — 6:3, 6:1