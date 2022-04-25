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Сегодня, 20:12

Теннисистка Кудерметова стала заслуженным мастером спорта России

Иван Шитик
Корреспондент
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Теннисистке Веронике Кудерметовой присвоили звание заслуженного мастера спорта России, сообщает ТАСС.

На прошлой неделе Кудерметова дошла до финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Стамбуле, где в матче за титул уступила соотечественнице Анастасии Потаповой со счетом 3:6, 1:6. В нынешнем сезоне Кудерметова трижды доходила до финалов турниров WTA, но не смогла одержать побед.

Также данного звания удостоены серебряный призер чемпионатов мира и Европы по греко-римской борьбе Назир Абдуллаев, чемпион Европы по самбо Мухтар Гамзаев, серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира по боксу Саадат Далгатова.

Источник: https://tass.ru/sport/14469251
Вероника Кудерметова
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