Теннисистка Кудерметова стала заслуженным мастером спорта России

Теннисистке Веронике Кудерметовой присвоили звание заслуженного мастера спорта России, сообщает ТАСС.

На прошлой неделе Кудерметова дошла до финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Стамбуле, где в матче за титул уступила соотечественнице Анастасии Потаповой со счетом 3:6, 1:6. В нынешнем сезоне Кудерметова трижды доходила до финалов турниров WTA, но не смогла одержать побед.

Также данного звания удостоены серебряный призер чемпионатов мира и Европы по греко-римской борьбе Назир Абдуллаев, чемпион Европы по самбо Мухтар Гамзаев, серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира по боксу Саадат Далгатова.