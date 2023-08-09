Возняцки победила в первом матче после возвращения в тур. Она не играла с января 2020

Датская теннисистка Каролина Возняцки обыграла австралийку Кимберли Биррелл в первом круге турнира WTA 1000 в Монреале (Канада) — 6:2, 6:2.

Встреча продлилась 1 час и 38 минут. Возняцки 2 раза подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12. На счету 115-я ракетки мира Биррелл 1 эйс, 10 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 8.

33-летняя Возняцки вернулась в тур спустя 3 года и 8 месяцев, после рождения двух детей.

Следующей соперницей датчанки в Монреале станет Маркета Вондроушова (Чехия).

Монреаль (Канада)

Турнир WTA Omnium Banque Nationale presente par Rogers

Призовой фонд 2 788 468 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Каролин Возняцки (Дания, WC) — Кимберли Биррелл (Австралия, Q) — 6:2, 6:2

Маркета Вондроушова (Чехия, 9) — Майар Шериф (Египет) — 6:4, 6:2