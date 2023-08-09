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Сегодня, 08:12

Возняцки — о матче в Монреале: «Это моя первая игра за 3 года. Конечно, я немного заржавела»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Датская теннисистка Каролина Возняцки прокомментировала победу на старте турнира WTA 1000 в Монреале. В первом матче с января 2020 года она обыграла Кимберли Биррелл — 6:2, 6:2.

«Это прекрасно. Это мой первый матч за три года. Конечно, я немного заржавела (улыбается). Но это замечательное место, чтобы вернуться в тур и провести здесь свой первый матч. Мне нравится играть в Монреале. Мои дети сейчас спят, и это очень хорошо. Я пойду к ним после того, как схожу на процедуры и поем. Здорово, что мы играли рано. У меня еще целый день с детьми», — приводит слова Возняцки BBC.

33-летняя Возняцки вернулась в тур спустя 3 года и 8 месяцев, после рождения двух детей. Следующей соперницей датчанки в Монреале станет Маркета Вондроушова (Чехия).

Теннис
Каролин Возняцки
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Возняцки победила в первом матче после возвращения в тур. Она не играла с января 2020
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