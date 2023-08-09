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Беккер — о выступлении Возняцки на старте турнира в Монреале: «Невероятное возвращение!»

Алина Савинова
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Бывшая первая ракетка мира Борис Беккер поздравил датскую теннисистку Каролину Возняцки с победой на старте турнира в Монреале после ее возвращения в спорт.

«Невероятное возвращение! Поздравляю, Каро», — написал он в социальных сетях.

В первом круге турнира в Монреале Возняцки обыграла австралийку Кимберли Биррелл (6:2, 6:2). Ее следующей соперницей станет Маркета Вондроушова из Чехии.

В июне Возняцки сообщила о возвращении в спорт после трехлетнего отсутствия. 33-летняя теннисистка является бывшей первой ракеткой мира. На ее счету одна победа в турнире «Большого шлема» в одиночном разряде и 33 победы в турнирах WTA.

Теннис
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