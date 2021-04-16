Хибино сыграет с Ковинич в полуфинале турнира в Чарльстоне
22:31
Теннисистка из Туниса Онс Жабер 16 апреля в четвертьфинале турнира в Чарльстоне в двух сетах уверенно обыграла японку Нао Хибино — 6:0, 6:1.
Следующей соперницей Жабер станет Данка Ковинич из Черногории, которая обыграла американку Шелби Роджерс со счетом 7:5, 6:1.
Чарльстон (США)
Турнир WTA MUSC Health Women's Open
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Данка Ковинич (Черногория) — Шелби Роджерс (США, 3) — 7:5, 6:1
Онс Жабер (Тунис, 1) — Нао Хибино (Япония) — 6:0, 6:1
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю