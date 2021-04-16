Соболенко опубликовала соблазнительное фото без белья и в куртке

Белорусская теннисистка Арина Соболенко 16 апреля на своей странице в Instagram опубликовала новое фото.

22-летняя спортсменка выложила фото в джинсовой куртке без нижнего белья. На данный момент публикация собрала более 5 тысяч отметок «нравится».

«День без смеха — напрасно прожитый день! Это мой девиз по жизни», — подписала публикацию Соболенко.

По состоянию на 16 марта, Арина Соболенко — седьмая ракетка мира.