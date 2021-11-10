Дзаламидзе и Рахимова вышли в финал парного турнира в Линце

Российские теннисистки Натела Дзаламидзе и Камилла Рахимова пробились в финал турнира WTA в Линце (Австрия) в парном разряде.

В полуфинале они обыграли пару — Ирина Хромачева/Лидия Морозова (Россия/Белоруссия) — 6:4, 6:2.

Линц (Австрия)

Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz

Призовой фонд 235 238 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Полуфинал

Натела Дзаламидзе/Камилла Рахимова (Россия, 3) — Ирина Хромачева/Лидия Морозова (Россия/Белоруссия) — 6:4, 6:2