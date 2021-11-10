Дзаламидзе и Рахимова вышли в финал парного турнира в Линце
20:48
Российские теннисистки Натела Дзаламидзе и Камилла Рахимова пробились в финал турнира WTA в Линце (Австрия) в парном разряде.
В полуфинале они обыграли пару — Ирина Хромачева/Лидия Морозова (Россия/Белоруссия) — 6:4, 6:2.
Линц (Австрия)
Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz
Призовой фонд 235 238 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Полуфинал
Натела Дзаламидзе/Камилла Рахимова (Россия, 3) — Ирина Хромачева/Лидия Морозова (Россия/Белоруссия) — 6:4, 6:2
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