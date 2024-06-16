Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 20:38

Самсонова — о возвращении Андрееску: «Не представляю, через что тебе пришлось пройти»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российская теннисистка Людмила Самсонова после победы на турнире WTA-250 в Хертогенбосе поддержала свою соперницу о финалу, канадку Бьянку Андрееску.

«Поздравляю с возвращением. Знаю, это тяжело. Не могу представить, через что тебе пришлось пройти. Прежде всего, ты замечательный человек», — сказала Самсонова после матча.

Андрееску начала выступать на турнирах WTA в мае 2024 года после стрессового перелома позвоночника, из-за которого она не играла с турнира в Монреале. состоявшегося в начале августа 2023 года.

В финале в Хертогенбосе Самсонова обыграла Андрееску в трех сетах — 4:6, 6:3, 7:5. Это пятая победа россиянки на турнирах WTA в одиночном разряде.

Теннис
Бьянка Андрееску
Людмила Самсонова
0
Читайте также
В Германии перед матчем Евро-2024 подрались футбольные фанаты из Алабании и Сербии
На Евро-2024 полиция Гамбурга открыла огонь по мужчине с топором
Взятые в заложники сотрудники ростовского СИЗО освобождены. Главное
«Это уже было в истории человечества: черепа мерили, мочки ушей». МОК не дал сильнейшим борцам России допуск на Олимпиаду-2024
Более 10 стран отказались подписывать итоговую декларацию саммита по Украине
«Кухня на районе» приостановила работу приложения после случаев отравления салатом
Популярное видео
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Самсонова обыграла Андрееску и стала чемпионкой турнира в Хертогенбосе

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости