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Сегодня, 14:08

Селиваненко поздравил Самсонову с выходом в финал турнира в Хертогенбосе

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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко в разговоре с «СЭ» поздравил теннисистку Людмилу Самсонову, победившую соотечественницу Екатерину Александрову в полуфинале турнира в Хертогенбосе (6:3, 6:7 (1:7), 6:1).

«Отличный результат! Для Люды этот сезон складывался непросто, поэтому выход в финал такого турнира отличный результат при ее классной игре», — сказал Селиваненко «СЭ».

В финале турнира в Нидерландах Самсонова сыграет с канадкой Бьянкой Андрееску. Матч состоится 16 июня, начало — в 15.30 мск.

Константин Передерий

Теннис
Екатерина Александрова
Людмила Самсонова
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