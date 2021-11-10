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Халеп обыграла Паолини и пробилась в полуфинал турнира в Линце

22:21
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Румынская теннисистка Симона Халеп победила итальянку Ясмин Паолини (4:6, 7:5, 6:0) в матче 1/4 финала турнира WTA в Линце (Австрия).

В полуфинале Халеп сыграет с победительницей пары Жаклин Кристьян (Румыния, LL) — Вероника Кудерметова (Россия, 4).

Линц (Австрия)

Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz

Призовой фонд 235 238 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Симона Халеп (Румыния, 2) — Ясмин Паолини (Италия, 7) — 4:6, 7:5, 6:0

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Евгений Петров все материалы автора
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