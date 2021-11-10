Халеп обыграла Паолини и пробилась в полуфинал турнира в Линце
22:21
Румынская теннисистка Симона Халеп победила итальянку Ясмин Паолини (4:6, 7:5, 6:0) в матче 1/4 финала турнира WTA в Линце (Австрия).
В полуфинале Халеп сыграет с победительницей пары Жаклин Кристьян (Румыния, LL) — Вероника Кудерметова (Россия, 4).
Линц (Австрия)
Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz
Призовой фонд 235 238 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Симона Халеп (Румыния, 2) — Ясмин Паолини (Италия, 7) — 4:6, 7:5, 6:0
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю