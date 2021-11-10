Риске обыграла Ван Синьюй и вышла в полуфинал турнира в Линце
19:51
Американская теннисистка Элисон Риске победила китаянку Ван Синьюй (6:3, 7:5) в матче 1/4 финала турнира WTA в Линце (Австрия).
В полуфинале соперницей Риске станет ее соотечественница Дэниэлл Коллинз.
Линц (Австрия)
Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz
Призовой фонд 235 238 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Элисон Риске (США, 8) — Ван Синьюй (Китай, Q) — 6:3, 7:5
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