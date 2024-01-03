Арина Соболенко вышла в третий круг турнира в Брисбене
Белоруска Арина Соболенко обыграла итальянку Лючию Бронцетти во втором круге турнира WTA в Брисбене — 6:3, 6:0.
В третьем круге Соболенко встретится с победительницей пары Дэниэлл Коллинз (США) — Чжу Линь (Китай, 15)
Брисбен (Австралия)
Турнир WTA Brisbane International presented by Evie
Призовой фонд 1 736 763 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Лючия Бронцетти (Италия) — 6:3, 6:0
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