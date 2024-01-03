Чешка Носкова в третьем круге турнира в Брисбене может сыграть с Александровой
Теннисистка из Чехии Линда Носкова обыграла румынку Сорану Кирсю во втором круге турнира в Брисбене — 6:4, 4:6, 6:4.
В третьем круге Носкова встретится с победителем пары. Екатерина Александрова (Россия, 7) — Хулия Риера (Аргентина, Q).
Брисбен (Австралия)
Турнир WTA Brisbane International presented by Evie
Призовой фонд 1 736 763 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Линда Носкова (Чехия) — Сорана Кирстя (Румыния, 10) — 6:4, 4:6, 6:4
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