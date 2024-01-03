Касаткина вышла в третий круг турнира в Брисбене
Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла украинку Марту Костюк во втором круге турнира в Брисбене — 6:3, 6:4. Встреча длилась 1 час 28 минут.
В активе Касаткиной пять двойных ошибок и ни одной подачи навылет, Костюк сделала 3 эйса и совершила 4 двойные ошибки.
В третьем круге россиянка встретится с победительницей пары Магда Линетт (Польша, 9) — Кристина Букша (Испания).
Брисбен (Австралия)
Турнир WTA Brisbane International presented by Evie
Призовой фонд 1 736 763 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Дарья Касаткина (Россия, 5) — Марта Костюк (Украина) — 6:3, 6:4
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