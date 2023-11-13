Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 20:55

Павлюченкова — о словах Касаткиной про сложный график: «Нас никто не заставляет играть»

Павлюченкова не согласилась со словами Касаткиной о тяжелом графике в женском туре
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в интервью «СЭ» рассказала, что не согласилась со словами Дарьи Касаткиной, которая в своем влоге пожаловалась на тяжелый график в женском туре.

- Согласна ли ты с криком души Даши Касаткиной, которая сказала, что с точки зрения жизненной логистики хуже тенниса спорта нет?

— Когда мне было столько же лет, сколько ей, и я ездила по турнирам нон-стоп с января по ноябрь, то это было, конечно, тяжело. Но при всей моей любви к Даше я не совсем с ней согласна. Потому что нас силком никто не заставляет ничего делать. Если ты устал и не хочешь играть, то можешь взять паузу и этого не делать.

Возьмем мою сегодняшнюю ситуацию, когда я сидела без игр. Сидела, когда хотела, но не могла поехать на турнир, так как не было возможности. Когда я услышала, что говорит Даша, мне хотелось сказать: «Даш, давай поменяемся местами. Я с удовольствием поеду и сыграю в Чжухае или еще где-то». Конечно, всем сложно, но как-то нечестно получается: вроде хочу все сыграть, но устаю. Логика такая себе здесь. Надеюсь, что после этого интервью она меня не заблочит в Whatsapp. Но я не на сто процентов с ней в этом согласна.

— Вы не общались на эту тему с ней?

— Нет. Я с Дашей разговаривала в Пекине до первого матча. Настрой у нее, конечно, был не очень. Примерно как во влоге, когда она сказала все это. Было видно, что она физически и морально устала. Говорила: «Настя, я больше не могу». Я в принципе ее понимаю, но повторюсь, что в этом году была готова поменяться с ней местами, — сказала Павлюченкова «СЭ».

Анастасия Павлюченкова. «Была в ужасе и страхе, когда готовилась к сезону. Черная дыра передо мной». Ренессанс Анастасии Павлюченковой
Анастасия Павлюченкова
Дарья Касаткина
1
0
Читайте также
Сборная Канады выиграла Кубок Билли Джин Кинг
Тренер «Рейнджерс» Лавиолетт заявил, что Панарин потрясающе играет в этом сезоне
Захарова прокомментировала сообщения о попытках Зеленского связаться с Трампом
МВД Литвы просят лишить гражданства балерину Илзе Лиепу за поддержку СВО
ВС РФ в Запорожской области уничтожили «лучшего танкиста ВСУ» Гацанюка
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Павлюченкова: «Хорошо с Рыбакиной в паре играть. Можно кофе у сетки пить»

Павлюченкова дала совет Мирре Андреевой и другим молодым теннисисткам
Новости
RSS RSS
Все новости