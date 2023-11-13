Павлюченкова: «Хорошо с Рыбакиной в паре играть. Можно кофе у сетки пить»

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказала «СЭ», что не рассматривала переход в парный теннис, когда, вернувшись после травмы, у нее неудачно складывались турниры в одиночном разряде.

— В начале этого сезона вы с Леной Рыбакиной дошли до финала в Аделаиде. Не было желания, чтобы переключиться на парный теннис?

— Нет, не было. Мне врачи говорили, что может не получиться вернуться. Да, боль пройдет, но сказали, что проблема хроническая и что будь готова, если все возобновится. Я столько труда и сил на тренировках вложила не для пары. У меня не стояло такой цели. Плюс для этого нужно иметь сильную напарницу. Хорошо с Леной Рыбакиной играть. Она подаст так, что никто принять не может, поэтому можно кофе у сетки стоять пить. Но у Лены акцент был на одиночке, что, конечно, можно понять. У нее приоритет стоял не на пару, — сказала Павлюченкова «СЭ».