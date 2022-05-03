Александрова за 3 часа обыграла Боузкову и вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде
Российская теннисистка Екатерина Александрова в третьем круге турнира в Мадриде обыграла чешку Марию Боузкову со счетом 6:7 (4:7), 6:0, 7:5.
Встреча продолжалась 3 часа 4 минуты. Россиянка сделала 4 эйса и 7 двойных ошибок, а также реализовала 7 брейк-пойнтов из 22.
В четвертьфинале турнира Александрова встретится с победительницей матча Виктория Азаренко (Белоруссия) — Аманда Анисимова (США).
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 6 575 560 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Екатерина Александрова (Россия, Q) — Мария Боузкова (Чехия, Q) — 6:7 (4:7), 6:0, 7:5
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