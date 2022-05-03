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Сегодня, 00:11

Александрова за 3 часа обыграла Боузкову и вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде

Сергей Разин
корреспондент
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Российская теннисистка Екатерина Александрова в третьем круге турнира в Мадриде обыграла чешку Марию Боузкову со счетом 6:7 (4:7), 6:0, 7:5.

Встреча продолжалась 3 часа 4 минуты. Россиянка сделала 4 эйса и 7 двойных ошибок, а также реализовала 7 брейк-пойнтов из 22.

В четвертьфинале турнира Александрова встретится с победительницей матча Виктория Азаренко (Белоруссия) — Аманда Анисимова (США).

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 6 575 560 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Екатерина Александрова (Россия, Q) — Мария Боузкова (Чехия, Q) — 6:7 (4:7), 6:0, 7:5

Екатерина Александрова
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