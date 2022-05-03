Анисимова обыграла Азаренко и вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде

Американская теннисистка Аманда Анисимова в третьем круге турнира в Мадриде обыграла белоруску Викторию Азаренко со счетом 6:1, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 22 минуты. Американка сделала 5 эйсов и 3 двойны ошибки, а также реализовала 5 брейк-пойнтов из 13.

В четвертьфинале Анисисова встретится с россиянкой Екатериной Александровой.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 6 575 560 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Аманда Анисимова (США) — Виктория Азаренко (Белоруссия, 15) — 6:1, 6:4