Анисимова обыграла Азаренко и вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде
Американская теннисистка Аманда Анисимова в третьем круге турнира в Мадриде обыграла белоруску Викторию Азаренко со счетом 6:1, 6:4.
Встреча продолжалась 1 час 22 минуты. Американка сделала 5 эйсов и 3 двойны ошибки, а также реализовала 5 брейк-пойнтов из 13.
В четвертьфинале Анисисова встретится с россиянкой Екатериной Александровой.
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 6 575 560 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Аманда Анисимова (США) — Виктория Азаренко (Белоруссия, 15) — 6:1, 6:4
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