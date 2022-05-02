Анастасия Павлюченкова прокомментировала поражение в первом круге турнира в Мадриде

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в соцсетях прокомментировала свое поражение в первом круге турнира в Мадриде от испанки Сары Соррибес-Тормо (6:3, 2:6, 6:3).

«Мадрид. Я немного «заржавела», это всего второй турнир в году. Но я рада вернуться в игру и сражаться! Скучала по этому. Вернусь к работе в Риме!» — написала Павлюченкова.

Спортсменка не выступала с января 2022 года, когда не смогла выйти в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии. В начале февраля стало известно, что россиянка получила травму колена.