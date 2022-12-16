Веснина надеется увидеть российского теннисита обладателем Большого шлема в 2023 году

Олимпийская чемпионка Елена Веснина в комментарии для «СЭ» высказалась о выступлении российских теннисистов на турнирах Большого шлема в 2022 году.

«Мы все хотим видеть каждый год, как российские теннисисты побеждают на турнире Большого шлема. Причем, на всех четырех — тогда мы будем говорить, что это успех. Но Даниил Медведев в этом году был в финале Australian Open. Конечно, титула нет, но есть финал! Это невероятно хороший показатель для всех теннисистов. Будем надеяться, что в следующем году мы увидим кого-то из девушек или парней победителем Большого шлема в одиночном разряде», — сказала Веснина «СЭ».

В 2022 году россиянин Даниил Медведев стал финалистом мужской сетки турнира и проиграл Рафаэлю Надалю (6:2, 7:6 (7:5), 4:6, 4:6, 5:7) в матче за титул.