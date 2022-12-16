Теннис
Новости
Результаты ATP WTA «Большой шлем» Australian Open
Кубок Дэвиса
Кубок Билли Джин Кинг
Рейтинги
Олимпиада
Р§Рњ 2022
Главная
Теннис

Сегодня, 18:20

Веснина подвела итоги 2022 года для российского тенниса

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Олимпийская чемпионка Елена Веснина в комментарии для «СЭ» подвела итоги 2022 года для российского тенниса.

«Год был очень непростой. Хочется отметить наших девушек в этом году. Касаткина и Кудерметова закончили в топ-10. Я считаю, это большой прорыв, прогресс в игре. Конечно, нельзя не упомянуть наших парней. У каждого несколько титулов в титулах ATP. Они показывают очень стабильный теннис, являются одними из лидеров. Как мне кажется, они уже готовы занять позиции повыше и претендовать на титулы Большого шлема. Даня Медведев уже побеждал. Андрей Рублев, Карен Хачанов, как мне кажется, к этому тоже уже готовы. Рублев также отобрался на Итоговый чемпионат, вышел в полуфинал. Это прекрасный результат. Всегда нужно оценивать год по тому, был ли у тебя прогресс, прибавил ли ты в чем-то. Мне кажется, каждый из наших девчонок и парней может сказать, что год получился хороший. Например, Людмила Самсонова потрясающе провела сезон. Настя Потапова вернулась в топ-50, Камилла Рахимова вошла в топ-100», — сказала Веснина «СЭ».

В 2022 году Даниил Медведев завоевал два титула (АТР 500 Вена, АТР 250 Лос-Кабос), на счету Андрея Рублева — четыре титула в одиночке и один в паре (АТР 250 Марсель — в одиночке и в паре, АТР 500 Дубай, АТР 250 Белград, АТР 250 Хихон).

Вероника Кудерметова выиграла три титула, среди которых Итоговый турнир WTA (в паре). 25-летняя спортсменка также шесть раз доходила до финала в 2022-м.

Теннис
Елена Веснина
0
Читайте также
Овечкин сделал голевую передачу в проигранном матче «Вашингтона» с «Далласом»
Малкин забил гол и получил травму. И все это — в одном моменте!
Посылка со взрывным устройством была отправлена главе Русского дома в ЦАР из Того
ФИФА отказалась показывать видеообращение Зеленского перед финалом на ЧМ-2022
Как атомная энергия влияет на климат: спецпроект «Известий»
Как сменить профессию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Медведев победил Вавринку и вышел в финал турнира в Саудовской Аравии

Веснина надеется увидеть российского теннисита обладателем Большого шлема в 2023 году
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости