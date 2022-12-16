Веснина подвела итоги 2022 года для российского тенниса

Олимпийская чемпионка Елена Веснина в комментарии для «СЭ» подвела итоги 2022 года для российского тенниса.

«Год был очень непростой. Хочется отметить наших девушек в этом году. Касаткина и Кудерметова закончили в топ-10. Я считаю, это большой прорыв, прогресс в игре. Конечно, нельзя не упомянуть наших парней. У каждого несколько титулов в титулах ATP. Они показывают очень стабильный теннис, являются одними из лидеров. Как мне кажется, они уже готовы занять позиции повыше и претендовать на титулы Большого шлема. Даня Медведев уже побеждал. Андрей Рублев, Карен Хачанов, как мне кажется, к этому тоже уже готовы. Рублев также отобрался на Итоговый чемпионат, вышел в полуфинал. Это прекрасный результат. Всегда нужно оценивать год по тому, был ли у тебя прогресс, прибавил ли ты в чем-то. Мне кажется, каждый из наших девчонок и парней может сказать, что год получился хороший. Например, Людмила Самсонова потрясающе провела сезон. Настя Потапова вернулась в топ-50, Камилла Рахимова вошла в топ-100», — сказала Веснина «СЭ».

В 2022 году Даниил Медведев завоевал два титула (АТР 500 Вена, АТР 250 Лос-Кабос), на счету Андрея Рублева — четыре титула в одиночке и один в паре (АТР 250 Марсель — в одиночке и в паре, АТР 500 Дубай, АТР 250 Белград, АТР 250 Хихон).

Вероника Кудерметова выиграла три титула, среди которых Итоговый турнир WTA (в паре). 25-летняя спортсменка также шесть раз доходила до финала в 2022-м.