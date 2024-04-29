Медведев сыграет с Кордой в 1/16 финала турнира в Мадриде 29 апреля

Россиянин Даниил Медведев сыграет с американцем Себастьяном Кордой в 1/16 финала турнира серии «мастерс» в Мадриде в понедельник, 29 апреля. Ориентировочное время начала — в 13.20 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию игры Медведев — Корда можно бесплатно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте».

Четвертая ракетка мира стартовал в Испании со второго круга, где представитель России обыграл итальянца Маттео Арнальди в трех сетах (2:6, 6:4, 6:4).

26-й номер мирового рейтинга в 1/32 финала турнира был сильнее британца Макса Перселла (6:3, 6:3).

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