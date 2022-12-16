Теннис
Новости
Результаты ATP WTA «Большой шлем» Australian Open
Кубок Дэвиса
Кубок Билли Джин Кинг
Рейтинги
Олимпиада
Р§Рњ 2022
Главная
Теннис

Сегодня, 18:50

Веснина назвала самое яркое событие для российского тенниса в 2022 году

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Олимпийская чемпионка Елена Веснина в комментарии для «СЭ» ответила на вопрос о самом ярком событии российского тенниса в 2022 году.

«Самое яркое событие? Мне запомнился финальный матч Медведева против Надаля. Это было что-то потрясающее. Матч получился драматичным, для нас обидным, потому что мы все болели за Даниила. Но была очень красивая борьба. Медведев вместе с Надалем убойно начали год», — сказала Веснина «СЭ».

В 2022 году россиянин Даниил Медведев стал финалистом мужской сетки турнира и проиграл Рафаэлю Надалю (6:2, 7:6 (7:5), 4:6, 4:6, 5:7) в матче за титул.

Даниил Медведев
Елена Веснина
0
Читайте также
Гашек снова нападает на Россию? Пора перестать обращать на него внимание
Обвиненный в нацизме российский гонщик нашел новую команду. Его приютил Леклер
Посылка со взрывным устройством была отправлена главе Русского дома в ЦАР из Того
ФИФА отказалась показывать видеообращение Зеленского перед финалом на ЧМ-2022
Как атомная энергия влияет на климат: спецпроект «Известий»
Как сменить профессию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Веснина надеется увидеть российского теннисита обладателем Большого шлема в 2023 году
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости