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Матч на турнире в Мельбурне прервали из-за птицы, нагадившей на кепку американскому теннисисту

18:15
Рейлли Опелка. Фото Instagram
Рейлли Опелка. Фото Instagram
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Матч между американским теннисистом Рейлли Опелкой и его соотечественником Максимом Кресси на турнире в Мельбурне прервался из-за форс-мажора.

Встреча была прервана после того, как на кепку Опелки нагадила птица. Теннисист не мог играть без кепки из-за мешавших волос. Американцу пришлось искать новый головной убор без крупного логотипа, который будет соответствовать правилам турнира. Он пошутил, что был бы рад кепке с именем главы ATP Андреа Гауденци.

Опелке дали кепку с логотипом Аustralian Оpen, как у болбоев, которая не подошла ему по размеру. Позже теннисисту принесли другую кепку.

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Карен Саркисян все материалы автора
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