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Медведев пожаловался судье, что крыша не закрыта из-за начавшегося дождя

Виктория Кравченко
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Теннисист Даниил Медведев пожаловался на дождь после проигранного первого сета в матче третьего круга турнира в Мадриде (Испания). Россиянин недоволен тем, что крыша не закрыта.

«Тебе хорошо под зонтиком, а нам нет», — сказал спортсмен судье.

«Они, а не я, принимают решения», — ответил арбитр.

«Кто они? Иллюминаты, что ли?» — добавил Медведев.

Соперником Медведева является американец Себастьян Корда. Счет после двух сетов ничейный — 5:7, 7:6. В третьем сете на данный момент — 1:1.

Даниил Медведев
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