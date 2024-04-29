Медведев пожаловался судье, что крыша не закрыта из-за начавшегося дождя

Теннисист Даниил Медведев пожаловался на дождь после проигранного первого сета в матче третьего круга турнира в Мадриде (Испания). Россиянин недоволен тем, что крыша не закрыта.

«Тебе хорошо под зонтиком, а нам нет», — сказал спортсмен судье.

«Они, а не я, принимают решения», — ответил арбитр.

«Кто они? Иллюминаты, что ли?» — добавил Медведев.

Соперником Медведева является американец Себастьян Корда. Счет после двух сетов ничейный — 5:7, 7:6. В третьем сете на данный момент — 1:1.