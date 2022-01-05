Халеп победила Айяву на старте турнира в Мельбурне
15:30
Румынская теннисистка Симона Халеп одержала победу над австралийкой Дестани Айявой в матче первого круга турнира в Мельбурне.
Встреча продолжалась час 20 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу румынки.
Таким образом, Халеп прошла во второй круг турнира, где встретится со своей соотечественницей Габриэлой Рузе.
Мельбурн (Австралия)
Турнир WTA Melbourne Summer Set 1
Призовой фонд 239 477 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Симона Халеп (Румыния, 2) — Дестани Айява (Австралия, Q) — 6:4, 6:2
Следующий соперник
Елена-Габриэла Русе (Румыния)
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