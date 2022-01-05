Теннис
Новости
ATP Результаты WTA Кубок Билли Джин Кинг Кубок Дэвиса
Australian Open
«Большой шлем»
Рейтинги
Олимпиада
Новости   //    Теннис

Халеп победила Айяву на старте турнира в Мельбурне

15:30
Теги:

Румынская теннисистка Симона Халеп одержала победу над австралийкой Дестани Айявой в матче первого круга турнира в Мельбурне.

Встреча продолжалась час 20 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу румынки.

Таким образом, Халеп прошла во второй круг турнира, где встретится со своей соотечественницей Габриэлой Рузе.

Мельбурн (Австралия)

Турнир WTA Melbourne Summer Set 1

Призовой фонд 239 477 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Симона Халеп (Румыния, 2) — Дестани Айява (Австралия, Q) — 6:4, 6:2

Следующий соперник

Елена-Габриэла Русе (Румыния)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Карен Саркисян все материалы автора
Читайте также
Главное событие хоккейной России в новом году: Ротенберг стал тренером СКА и выдал мем про Моуриньо
Протестующие захватили резиденцию президента Казахстана в Алма-Ате
0